VicenzaOro September fa sold out: +3% di buyers al salone del gioiello

(Teleborsa) -, il salone internazionale della gioielleria, oreficeria e orologeria di, che ha registrato unsull’edizione di settembre 2024 e, come per l’edizione di gennaio, richiamato a Vicenza tutta la filiera del gioiello. Posizionamento internazionale, business, formazione e networking sono isu cui poggia il grande successo della manifestazione.Vicenzaoro consolida infatti il(+2%)(+21%). Complessivamente sonodei visitatori, con Spagna, Francia e Germania che vanno a rappresentare le maggiori presenze estere. Raddoppiate quelle dall’Australia, in crescita quelle da Cina, Hong Hong, Giappone e Brasile., tra le quali Bolivia, Madagascar, Macao, Mozambico, Nicaragua, Repubblica Dominicana.Vicenzaoro September ha segnato un nuovo, con oltre(per il 60% italiani), provenienti, grazie alla proposta completa di filiera, rivelatasi ancora una volta attrattiva, nonostante l’incertezza geopolitica. L’incontro tra domanda e offerta è stato anche favorito dai- grazie al programma di incoming di ICE Agenzia -con in testa Stati Uniti, Emirati Arabi e Francia. E la stretta collaborazione con la direzione della sede vicentina di IEG ha garantito la "navigabilità" interna, a favore del business, anche in concomitanza con il cantiere per l’ampliamento del quartiere che procede nel pieno rispetto del cronoprogramma.In primo piano anche la. Vicenzaoro September si è distinta comecon un calendario di appuntamenti variegato e autorevole, preceduti dal successo della, in Basilica Palladiana, in centro città, dove si è ritrovata da 15 paesi la comunità scientifica internazionale delle tecnologie di lavorazione dei metalli preziosi.Dopo il business in fiera, Vicenzaoro è stata ancheche si creano tra le persone anche tra i tesori architettonici e le bellezze. Il programma direalizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale ha reso più ampia e suggestiva l’esperienza del soggiorno in città per tutti gli ospiti internazionali della manifestazione di IEG.Con l’esordio dell’edizione settembrina,: quattro giornate di immersione nelle bellezze della gioielleria e orologeria vintage che hanno conquistato il pubblico di appassionati e collezionisti.di VO sonoper l’attività di incoming di buyers dai mercati chiave.Confederazione Mondiale della Gioielleria,- Gem and Jewellery Export Promotion Council,- Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association, Francéclat.: Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Club degli Orafi Italia, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assogemme, Assocoral, AFEMO – Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria. Rappresentanze istituzionali: Regione Sicilia e Regione Campania.Ladi IEG prosegue con– Jewelry, Gems and Technology in Dubai -. Per l’Italia, l’industry del gioiello si ritroverà nei distretti produttivi per il, e altorna ad aprire il calendario fieristico internazionale di settoree avrà tra i suoi eventi una novità: la proclamazione dei vincitori della prima edizione dei VO Awards, riservato a designer e aziende espositrici.