IEG, TP ICAP Midcap alza target price: resta Top Pick per secondo semestre

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la raccomandazione (Buy) e alzato il target price (a 17 euro per azione da 14,5 euro, upside potenziale del 21%) su Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale.



IEG resta una Top Pick degli analisti dopo una performance del primo semestre 2026 in rialzo di circa il +53%: "la storia è tutt'altro che conclusa", si legge nella ricerca. Il secondo semestre beneficerà di un forte effetto calendario, di un effetto perimetro trainato da M&A e dell'inaugurazione a settembre del nuovo padiglione di Vicenza (+6% di superficie netta).



TP ICAP Midcap osserva che negli ultimi mesi si è assistito a un significativo rerating, sia a livello di mercato azionario (IEG, Fiera Milano , GL Events ) sia sul fronte delle transazioni, come dimostra l'acquisizione di Emerald Holdings a circa 13x EV/EBITDA 2025, quasi il doppio del multiplo attuale di IEG. "Riteniamo che lo sconto storico di circa il -20% applicato a IEG non sia più giustificato e allineiamo la nostra valutazione a quella dei concorrenti, portando il nostro prezzo obiettivo a 17 euro (multiplo implicito di circa 7,6x–7,0x EV/EBITDA 2026-2027e)", viene sottolineato.

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