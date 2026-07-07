IEG, Racing Force e Neodecortech tra Top Picks di TP ICAP Midcap per secondo semestre

(Teleborsa) - Ci sono anche le italiane IEG , Racing Force e Neodecortech tra le Top Picks del broker francese TP ICAP Midcap per il secondo semestre del 2026.



La selezione del primo semestre ha generato un rendimento del +20%, mentre il CAC Mid & Small - preso come benchmark - è rimasto sostanzialmente invariato nello stesso periodo. La performance è stata trainata in particolare dall'eccellente apprezzamento dei titoli italiani Pharmanutra (+62%) e IEG (+52%). Anche Francaise de l'Energie , LDC Group e Vallourec hanno registrato forti guadagni di circa il +30%. Orsero è stata l'unica relativa delusione (-17%) nonostante abbia riportato solidi risultati operativi.



Scendendo nei dettagli, IEG è l'unico titolo mantenuto dalla selezione del primo semestre. Nonostante un guadagno di oltre il 50% nel primo semestre, gli analisti ritengono che la società offra ancora un significativo potenziale di crescita, e la tesi di investimento rimane pienamente valida.



Dopo un calo di circa il 20% a seguito del conflitto in Iran, Racing Force non ha ancora recuperato i livelli di valutazione pre-crisi. Tuttavia, dopo un inizio d'anno eccezionalmente positivo, la società è ben posizionata per confermare la sua traiettoria di crescita e realizzare un altro anno record, il che suggerisce che le nostre attuali previsioni potrebbero rivelarsi troppo prudenti.



Neodecortech offre un interessante profilo di transizione. La sua attività nel settore energetico (BEG) garantisce la generazione di cassa a breve termine e finanzia lo sviluppo del business dei materiali decorativi, che sta già mostrando segnali di accelerazione nonostante l'assenza di una ripresa più ampia nel mercato dell'arredamento.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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