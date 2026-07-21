Leonardo, ordine aggiuntivo da Helicopter Company per 11 elicotteri AW139

(Teleborsa) - The Helicopter Company (THC), azienda del Public Investment Fund e principale operatore commerciale di elicotteri dell'Arabia Saudita, ha annunciato oggi un ordine aggiuntivo di 11 elicotteri Leonardo durante il Farnborough International Airshow nel Regno Unito, in corso fino al 24 luglio prossimo.



In particolare, gli 11 AW139 saranno consegnati tra il 2027 e il 2028, nell'ambito dell'accordo quadro firmato tra THC e Leonardo nel corso del salone Heli-Expo (ora Verticon) nel 2024.



Quest'ordine aggiuntivo - spiega un comunicato - rappresenta una tappa importante di tale accordo, che prevedeva un potenziale di acquisizione fino a 130 elicotteri.

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