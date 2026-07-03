Yoga, business in crescita: "L’onda del respiro", la scommessa di Valbusa e Marchisio al Salone del Libro di Torino

I dati ISTAT 2024 fotografano un Paese più attivo e un mercato del benessere da oltre 2 miliardi. Al Salone del Libro arriva il nuovo testo dei due insegnanti torinesi

(Teleborsa) - L'Italia si muove più di prima, e con essa cresce il business dello yoga. Secondo il rapporto ISTAT "La pratica sportiva in Italia" del 30 giugno 2025, nel 2024 sono oltre 21,5 milioni le persone dai 3 anni in su che praticano uno o più sport nel tempo libero, il 37,5% della popolazione, in crescita dal 26,6% del 1995. Il gruppo più numeroso comprende ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica, in cui rientra anche lo yoga, con il 33,1% dei praticanti. L'istituto non isola la disciplina, ma le stime di settore parlano di circa sei milioni di praticanti nel 2025, quasi il 10% della popolazione: un dato non ufficiale, ma indicativo di un fenomeno in espansione. A livello internazionale i principali report stimano che il mercato globale dello yoga cresca a un tasso annuo composto tra il 6% e il 9%; in Italia il comparto del benessere legato allo yoga ha superato, secondo le stime, i 2 miliardi di euro annui.



In questo scenario è arrivato al Salone Internazionale del Libro di Torino un nuovo testo dedicato allo yoga e al respiro, pubblicato da Macro Edizioni e firmato da Stefania Valbusa e Gian Renato Marchisio, insegnanti torinesi tra i pochi in Italia autorizzati ufficialmente all'insegnamento dell'Ashtanga Vinyasa Yoga nella tradizione di Sri K. Pattabhi Jois e Sharath Jois. Il libro si intitola "Yoga. L'onda del respiro", sottotitolo "Accordare il corpo e liberare la mente al ritmo del vinyasa", ed è il secondo progetto della coppia dopo "Ashtanga Yoga. Corpo, respiro, movimento nella pratica del Vinyasa" del 2021. Se il primo era una guida alle sequenze della disciplina, il nuovo lavoro affronta il respiro come guida del movimento e strumento di riorganizzazione del sistema nervoso. La presentazione è avvenuta con un firmacopie sabato 16 maggio, cui seguiranno altri eventi in tutta Italia.



Dietro l'espansione del settore, gli autori individuano un paradosso: sempre più persone cercano equilibrio nella pratica, ma in un contesto in cui la mente è strutturalmente altrove, dispersa tra notifiche e presenza digitale. "Tutti abbiamo lo stesso problema: viviamo fortemente delocalizzati", spiega Valbusa. "Nell'arco di una mezz'ora attaccati al cellulare abbiamo viaggiato ovunque con la mente. La difficoltà di questo periodo storico è riportare la mente nel corpo. Sembra banale, ma deve essere nutrita da un intento preciso." Un tema legato alla crescente attenzione delle imprese al benessere psicofisico, con una domanda di yoga e meditazione in aumento anche in azienda.



Il percorso di Valbusa rende la sua prospettiva credibile. Laureata in Scienze Politiche, ha trascorso vent'anni nell'editoria e nella comunicazione, con livelli di stress che descrive come difficilmente sostenibili. Si è avvicinata allo yoga intorno ai 40 anni e, dopo l'incontro con Marchisio – già insegnante Iyengar Yoga e laureato in Filosofia delle Religioni all'Università di Torino – ha conseguito un Master in Yoga Studies alla Ca' Foscari. Nel 2010 ha fondato con lui Yoga Sutra Studio, una "shala" nel cuore di Torino, che da oltre 15 anni accoglie praticanti tra i 16 e i 65 anni.



Il libro si distingue anche per il rigore scientifico: riconosciuto da Senior Teacher internazionali delle tradizioni Ashtanga e Iyengar, non è un manuale di posture né divulgazione spirituale, ma una ricerca che integra biomeccanica, fisiologia, neuroscienze e filosofia yoga. Un approccio che prende le distanze da certe derive della mindfulness aziendale, tema su cui Valbusa ha idee precise, maturate anche come Executive Coach. "Le tecniche di mindfulness adottate dalle aziende sono spesso finalizzate all'accettazione di un determinato quadro", osserva. "Aiutano a sostenere manager in situazioni difficili, ma spesso ad accettare una situazione che viene dall'azienda." Aggiunge Marchisio: "Noi abbiamo spostato l'asse: in una shala si lavora con le persone, che attraverso la pratica si liberano dai condizionamenti di un contesto esterno. Lo yoga aiuta a uscire da dinamiche automatiche per ritrovare se stessi."

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