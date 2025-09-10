A New York, forte ascesa per Constellation Energy

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore statunitense di energia pulita
, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 305 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 331. Il peggioramento di Constellation Energy
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 287,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)