A New York, forte ascesa per Constellation Energy

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore statunitense di energia pulita, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 305 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 331. Il peggioramento di Constellation Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 287,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
