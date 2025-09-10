Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,42%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 30.610,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 31.333,7, mentre il primo supporto è stimato a 29.887.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)