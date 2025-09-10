Milano 12:43
42.134 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:43
9.280 +0,40%
Francoforte 12:42
23.769 +0,21%

Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,01%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.199,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,01%
Hong Kong lievita dell'1,01% e archivia la seduta a 26.199,79 punti.
Condividi
```