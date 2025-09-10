Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:00
23.918 +0,33%
Dow Jones 18:00
45.507 -0,45%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,03% alle 16:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 42.022,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,03% alle 16:00)
Milano mostra un +0,03% alle 16:00 e continua gli scambi a 42.022,38 punti.
Condividi
```