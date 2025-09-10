Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:01
23.914 +0,31%
Dow Jones 18:01
45.509 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Eurozona: calo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo perde lo 0,90%, continuando la seduta a 438,7 punti.
Condividi
```