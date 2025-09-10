Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Healthineers

produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,58%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 47,47. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)