Milano 11:34
46.489 -0,32%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:34
10.375 -0,26%
Francoforte 11:34
24.550 -0,21%

Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che passa di mano con un calo del 2,52%.

Lo scenario su base settimanale di Siemens Healthineers rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di medio periodo di Siemens Healthineers ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 42,77 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 44,38, mentre il primo supporto è stimato a 41,16.

