Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio
, che passa di mano con un calo del 2,52%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens Healthineers
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Siemens Healthineers
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 42,77 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 44,38, mentre il primo supporto è stimato a 41,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)