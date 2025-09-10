Milano 15:30
42.067 +0,14%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 15:30
45.644 -0,15%
Londra 15:31
9.241 -0,01%
Francoforte 15:30
23.700 -0,08%

Francoforte: performance negativa per Traton

(Teleborsa) - Sottotono Traton, che passa di mano con un calo del 2,01%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Traton, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 29,89 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30,71. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 31,53.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
