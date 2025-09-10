Madrid: calo per Solaria

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
La tendenza ad una settimana di Solaria
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Solaria
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,66. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,21.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)