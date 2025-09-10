Milano 9:46
42.064 +0,13%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:46
9.263 +0,22%
23.838 +0,50%

Madrid: calo per Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un calo dell'1,97%.

La tendenza ad una settimana di Solaria è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Solaria mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,66. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
