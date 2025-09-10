Milano 15:33
Madrid: risultato positivo per ACS

(Teleborsa) - Balza in avanti Actividades de Construccion y Servicios, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,26%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di costruzioni spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ACS rispetto all'indice.


Tecnicamente, ACS è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 68,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 70,57.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
