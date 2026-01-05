Milano 15:02
45.679 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:02
9.974 +0,23%
Francoforte 15:02
24.717 +0,73%

Madrid: positiva la giornata per ACS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a +2,18% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Allo stato attuale lo scenario di breve di ACS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 87,63 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 86,38. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 88,88.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
