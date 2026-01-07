Madrid: andamento rialzista per ACS

Actividades de Construccion y Servicios

Ibex 35

società di costruzioni spagnola

indice azionario della Borsa di Madrid

ACS

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,42%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,32%, rispetto a +1,82% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 91,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 89,85. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 93,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)