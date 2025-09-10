New York: brillante l'andamento di Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Bene la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, con un rialzo del 3,39%.
Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Advanced Micro Devices
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 158,5 USD con area di resistenza individuata a quota 164,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 155,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)