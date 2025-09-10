Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:03
23.901 +0,25%
Dow Jones 18:03
45.510 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: calo per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Amazon
Pressione sul colosso dell'e-commerce, che tratta con una perdita del 2,67%.
