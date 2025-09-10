Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:03
23.901 +0,25%
Dow Jones 18:03
45.510 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: giornata negativa in Borsa per Gartner

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che soffre con un calo del 5,17%.

Lo scenario su base settimanale di Gartner rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 229,4 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 241,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 253,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
