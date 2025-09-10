Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 20:20
23.830 -0,04%
Dow Jones 20:20
45.460 -0,55%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: pioggia di acquisti su Quanta Services
Brilla la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che passa di mano con un aumento del 4,84%.
