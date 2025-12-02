Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:22
25.521 +0,70%
Dow Jones 19:22
47.368 +0,17%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: pioggia di acquisti su NXP Semiconductors

Protagonista la società che produce semiconduttori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,77%.
