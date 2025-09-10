New York: scatto rialzista per Arista Networks

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,75%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Arista Networks
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,5%, rispetto a +1,83% dell'indice del basket statunitense
).
L'esame di breve periodo di Arista Networks
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 153,8 USD e primo supporto individuato a 147. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 160,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)