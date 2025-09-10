Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 20:20
23.830 -0,04%
Dow Jones 20:20
45.460 -0,55%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: scatto rialzista per Arista Networks

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Arista Networks
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,75%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Arista Networks mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,5%, rispetto a +1,83% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Arista Networks classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 153,8 USD e primo supporto individuato a 147. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 160,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```