New York: rally per Arista Networks

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,66%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Arista Networks evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Arista Networks rispetto all'indice.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 138,8 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 147,2. L'indebolimento di Arista Networks è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 134,2.

