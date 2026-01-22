New York: rally per Arista Networks

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,66%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Arista Networks
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Arista Networks
rispetto all'indice.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 138,8 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 147,2. L'indebolimento di Arista Networks
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 134,2.
