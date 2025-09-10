Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:05
23.903 +0,27%
Dow Jones 18:05
45.508 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: si concentrano le vendite su Apple

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla casa di Cupertino, che tratta con una perdita del 3,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Apple, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso di Cupertino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 230,7 USD. Primo supporto visto a 224,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 222,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
