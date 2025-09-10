New York: si concentrano le vendite su Apple

(Teleborsa) - Pressione sulla casa di Cupertino
, che tratta con una perdita del 3,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Apple
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso di Cupertino
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 230,7 USD. Primo supporto visto a 224,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 222,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)