Apple, nel 2025 le spedizioni di smartphone supereranno quelle di Samsung

(Teleborsa) - Per la prima volta in 14 anni, nel 2025 Apple spedirà più smartphone di Samsung
. Lo rileva Counterpoint Research in una nota.Apple
spedirà circa 243 milioni di unità di iPhone quest'anno, contro i 235 milioni di spedizioni di Samsung, ha dichiarato Counterpoint alla CNBC. Con l'azienda di Cupertino che probabilmente raggiungerà una quota del 19,4% del mercato globale degli smartphone, mentre Samsung si attesterà al 18,7%. Le spedizioni si riferiscono al numero di dispositivi che i fornitori spediscono ai canali di vendita al dettaglio e non equivalgono direttamente alle vendite.
Il successo di Apple è trainato dalla serie iPhone 17 lanciata a settembre
, che, secondo Counterpoint, ha avuto una stagione di vendite natalizie "eccezionale".
La società di ricerca prevede anche che Apple manterrà il primo posto nel mercato globale degli smartphone fino al 2029
. Tra le ragioni, in primo luogo, il fatto che tra il 2023 e il secondo trimestre del 2025 sono stati venduti 358 milioni di iPhone di seconda
mano.
Inoltre, l'azienda guidata da Tim Cook ha beneficiato di un impatto dei dazi inferiore al previsto
, data la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, contribuendo all'ampliamento della catena di approvvigionamento e alla sua crescita in alcune regioni, come i mercati emergenti. Il gigante della tecnologia ha beneficiato anche di un dollaro statunitense più debole
e di una "prospettiva economica resiliente
" che ha rafforzato la fiducia dei consumatori.