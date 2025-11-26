Apple, nel 2025 le spedizioni di smartphone supereranno quelle di Samsung

Apple

(Teleborsa) - Per la prima volta in 14 anni,. Lo rileva Counterpoint Research in una nota.spedirà circa 243 milioni di unità di iPhone quest'anno, contro i 235 milioni di spedizioni di Samsung, ha dichiarato Counterpoint alla CNBC. Con l'azienda di Cupertino che probabilmente raggiungerà una quota del 19,4% del mercato globale degli smartphone, mentre Samsung si attesterà al 18,7%. Le spedizioni si riferiscono al numero di dispositivi che i fornitori spediscono ai canali di vendita al dettaglio e non equivalgono direttamente alle vendite.Il successo di Apple è trainato dalla, che, secondo Counterpoint, ha avuto una stagione di vendite natalizie "eccezionale".La società di ricerca prevede anche che Apple manterrà il. Tra le ragioni, in primo luogo, il fatto che tra il 2023 e il secondo trimestre del 2025 sono stati venduti 358 milioni di iPhone dimano.Inoltre, l'azienda guidata da Tim Cook ha beneficiato di un, data la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, contribuendo all'ampliamento della catena di approvvigionamento e alla sua crescita in alcune regioni, come i mercati emergenti. Il gigante della tecnologia ha beneficiato anche di une di una "" che ha rafforzato la fiducia dei consumatori.