Apple, nel 2025 le spedizioni di smartphone supereranno quelle di Samsung

Finanza
(Teleborsa) - Per la prima volta in 14 anni, nel 2025 Apple spedirà più smartphone di Samsung. Lo rileva Counterpoint Research in una nota.

Apple spedirà circa 243 milioni di unità di iPhone quest'anno, contro i 235 milioni di spedizioni di Samsung, ha dichiarato Counterpoint alla CNBC. Con l'azienda di Cupertino che probabilmente raggiungerà una quota del 19,4% del mercato globale degli smartphone, mentre Samsung si attesterà al 18,7%. Le spedizioni si riferiscono al numero di dispositivi che i fornitori spediscono ai canali di vendita al dettaglio e non equivalgono direttamente alle vendite.

Il successo di Apple è trainato dalla serie iPhone 17 lanciata a settembre, che, secondo Counterpoint, ha avuto una stagione di vendite natalizie "eccezionale".

La società di ricerca prevede anche che Apple manterrà il primo posto nel mercato globale degli smartphone fino al 2029. Tra le ragioni, in primo luogo, il fatto che tra il 2023 e il secondo trimestre del 2025 sono stati venduti 358 milioni di iPhone di seconda mano. Inoltre, l'azienda guidata da Tim Cook ha beneficiato di un impatto dei dazi inferiore al previsto, data la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, contribuendo all'ampliamento della catena di approvvigionamento e alla sua crescita in alcune regioni, come i mercati emergenti. Il gigante della tecnologia ha beneficiato anche di un dollaro statunitense più debole e di una "prospettiva economica resiliente" che ha rafforzato la fiducia dei consumatori.


