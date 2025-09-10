Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:06
23.902 +0,26%
Dow Jones 18:06
45.515 -0,43%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: Trade Desk si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Trade Desk si muove verso il basso
In forte ribasso la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che mostra un -9,22%.
Condividi
```