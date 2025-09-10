Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 20:21
23.828 -0,05%
Dow Jones 20:21
45.450 -0,57%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: vendite diffuse su HCA Healthcare

Si muove in perdita la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,49% sui valori precedenti.
