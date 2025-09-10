Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:06
23.902 +0,26%
Dow Jones 18:06
45.515 -0,43%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: vendite diffuse su Insulet Corporation

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Insulet Corporation
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che esibisce una perdita secca del 5,61% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Insulet Corporation rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Insulet Corporation classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 345,8 USD e primo supporto individuato a 325,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 366,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```