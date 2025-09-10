New York: vendite diffuse su Insulet Corporation

azienda che produce dispositivi medici innovativi

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca del 5,61% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 345,8 USD e primo supporto individuato a 325,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 366,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)