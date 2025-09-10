New York: vendite diffuse su Insulet Corporation

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi
, che esibisce una perdita secca del 5,61% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Insulet Corporation
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Insulet Corporation
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 345,8 USD e primo supporto individuato a 325,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 366,5.
