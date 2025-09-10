Milano 15:33
42.076 +0,16%
Nasdaq 15:33
23.907 +0,28%
Dow Jones 15:33
45.640 -0,16%
Londra 15:33
9.236 -0,07%
Francoforte 15:33
23.697 -0,09%

Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric
Seduta vivace oggi per il gruppo industriale francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.
Condividi
```