Milano 10:20
43.509 +0,10%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:20
9.664 +0,09%
Francoforte 10:20
24.111 -0,08%

Parigi: scambi in forte rialzo per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Grande giornata per il gruppo industriale francese, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,83%.
