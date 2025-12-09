Milano 17:35
Parigi: scambi negativi per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 2,08%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Schneider Electric mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,17%, rispetto a -0,47% dell'indice di Parigi).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 236,7 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 230,4. L'equilibrata forza rialzista della multinazionale dei prodotti elettrici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 243.

