Milano 15:33
42.076 +0,16%
Nasdaq 15:33
23.907 +0,28%
Dow Jones 15:33
45.640 -0,16%
Londra 15:33
9.236 -0,07%
Francoforte 15:33
23.697 -0,09%

Parigi: in calo Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Pernod Ricard
Composto ribasso per il colosso degli alcolici, in flessione del 2,23% sui valori precedenti.
Condividi
```