Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici, che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.

Il trend di Pernod Ricard mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo del produttore di vini e alcolici evidenzia un declino dei corsi verso area 72,67 Euro con prima area di resistenza vista a 74,29. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 71,67.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
