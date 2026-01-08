Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

colosso degli alcolici

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 72,67 Euro con prima area di resistenza vista a 74,29. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 71,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)