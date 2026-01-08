Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici
, che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.
Il trend di Pernod Ricard
mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo del produttore di vini e alcolici
evidenzia un declino dei corsi verso area 72,67 Euro con prima area di resistenza vista a 74,29. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 71,67.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)