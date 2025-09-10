Parigi: scambi al rialzo per Legrand

Gruppo industriale francese

CAC40

Legrand

produttore di materiale elettrico

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene dell'1,98%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 137,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 135,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 140,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)