Parigi: scambi al rialzo per Legrand

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo industriale francese
, che avanza bene dell'1,98%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Legrand
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di materiale elettrico
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 137,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 135,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 140,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)