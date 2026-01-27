Parigi: brillante l'andamento di Legrand

(Teleborsa) - Bene il Gruppo industriale francese
, con un rialzo del 2,26%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legrand
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di breve periodo del produttore di materiale elettrico
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 132,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 130,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 134,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)