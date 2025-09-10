Milano 12:43
42.134 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:43
9.280 +0,40%
Francoforte 12:42
23.769 +0,21%

Piazza Affari: balza in avanti Prysmian

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Prysmian
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 80,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 78,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 82,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```