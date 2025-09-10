Piazza Affari: balza in avanti Prysmian

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 80,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 78,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 82,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)