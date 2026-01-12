Milano 17:35
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Si muove verso il basso il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con una flessione dell'1,97%.
