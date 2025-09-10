Piazza Affari: brillante l'andamento di Rai Way

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI
, che lievita del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Rai Way
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,18%, rispetto a +0,94% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo di Rai Way
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,277 Euro e primo supporto individuato a 6,137. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,417.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)