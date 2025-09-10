Milano 12:44
42.141 +0,32%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:44
9.281 +0,42%
Francoforte 12:44
23.774 +0,23%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Rai Way

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che lievita del 2,13%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Rai Way mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,18%, rispetto a +0,94% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di Rai Way classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,277 Euro e primo supporto individuato a 6,137. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,417.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
