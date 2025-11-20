Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 18:01
24.551 -0,36%
Dow Jones 18:01
46.123 -0,03%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Piazza Affari: su di giri il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

Giornata brillante per il comparto del commercio in Italia, che avanza a 105.684,92 punti.
