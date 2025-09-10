Milano 17:35
Vola a New York Quanta Services

(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,84%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Quanta Services evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Quanta Services rispetto all'indice.


Lo scenario di breve periodo di Quanta Services evidenzia un declino dei corsi verso area 383,9 USD con prima area di resistenza vista a 396,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 376,3.

