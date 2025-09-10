Vola a New York Quanta Services

società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,84%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 383,9 USD con prima area di resistenza vista a 396,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 376,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)