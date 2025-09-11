Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo dell'1,56%.
Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 64,34. Supporto a 62,56. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 66,12.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)