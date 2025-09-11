Milano
17:35
42.432
+0,89%
Nasdaq
22:00
23.993
+0,60%
Dow Jones
22:02
46.108
+1,36%
Londra
17:35
9.298
+0,78%
Francoforte
17:35
23.704
+0,30%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 23.35
Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dell'1,36%
Il Dow Jones termina gli scambi a 46.108 punti
In breve
,
Finanza
11 settembre 2025 - 22.03
L'indice dei colossi di Wall Street lievita dell'1,36% e archivia la seduta a 46.108 punti.
