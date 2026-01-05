Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio
Piccolo passo in avanti per il Dow Jones 30, che porta a casa un misero +0,66%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 48.707,8. Primo supporto visto a 48.060,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 47.737,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)