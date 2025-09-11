Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:49
24.008 +0,67%
Dow Jones 20:49
46.103 +1,35%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,58% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA riporta un modesto guadagno dello 0,58%, chiudendo a 23.987,05 punti alle 19:30.
