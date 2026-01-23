Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 20:42
25.599 +0,32%
Dow Jones 20:42
49.049 -0,68%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,41% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 25.622,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,41% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA riporta un modesto guadagno dello 0,41%, chiudendo a 25.622,45 punti alle 19:30.
Condividi
```