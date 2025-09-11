Milano 15:10
Francoforte: calo per Sartorius

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Sartorius subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'esame di breve periodo di Sartorius classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 201,1 Euro e primo supporto individuato a 192,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 209,5.

