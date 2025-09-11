Milano 15:10
42.331 +0,65%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:10
9.263 +0,41%
Francoforte 15:10
23.677 +0,19%

Francoforte: movimento negativo per Cts Eventim

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede Cts Eventim, con un ribasso dell'1,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cts Eventim rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Cts Eventim resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 87,8 Euro. Supporto visto a quota 86,35. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 89,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
