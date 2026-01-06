Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim

Cts Eventim

Germany MDAX

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,50%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 80,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 76,75. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 83,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)