Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim

(Teleborsa) - Pressione su Cts Eventim
, che tratta con una perdita del 2,50%.
La tendenza ad una settimana di Cts Eventim
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Cts Eventim
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 80,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 76,75. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 83,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)