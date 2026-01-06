Milano 14:45
45.989 +0,31%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:45
10.110 +1,05%
Francoforte 14:45
24.944 +0,30%

Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim
(Teleborsa) - Pressione su Cts Eventim, che tratta con una perdita del 2,50%.

La tendenza ad una settimana di Cts Eventim è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Cts Eventim è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 80,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 76,75. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 83,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```