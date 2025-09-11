Francoforte: scambi al rialzo per Airbus

(Teleborsa) - Bene il colosso aerospaziale
, con un rialzo del 2,27%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airbus
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il produttore degli Airbus
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 194,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 190,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 198,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)